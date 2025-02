CATANIA FEMMINILE: Under 19 approda alla finale regionale, avversario il Palermo

Prosegue la marcia trionfale del Catania Women under 19, concludendo in testa il girone B nel campionato regionale juniores femminile: per le rossazzurre allenate da Silvestro Reitano, dopo il largo successo a spese del Vittoria (14-0), altro risultato caratterizzato da numerose reti di scarto (0-8), stavolta sul campo del Gloria Città di San Catalto premiando l’ottimo lavoro della squadra etnea, dimostratasi di livello nettamente superiore alle avversarie vincendo quattro partite su quattro con ben 43 reti all’attivo, zero al passivo. Percorso concluso a punteggio pieno, dunque, accedendo alla finale per il titolo regionale, in gara unica e in campo neutro contro il Palermo.

