CLASSIFICA MARCATORI: Inglese alle spalle di Caturano, Tumminello e Lescano

Riportiamo la classifica marcatori del girone C di Serie C quando sono trascorse 26 giornate. Tra le fila del Catania, Inglese rimane fermo al quarto posto a quota 11 reti, stesso bottino degli attaccanti Patierno e Salvemini, rispettivi punti di forza di Avellino e Audace Cerignola. In zona podio avanza Tumminello in seconda posizione, grazie alla doppietta rifilata al Potenza. Stoppa resta il secondo migliore finalizzatore della manovra del Catania. Salgono a due reti De Paoli (prima dell’esordio in rossazzurro a segno con il Giugliano, ndr) e Ierardi.

19 GOL – Lescano (2 Avellino/17 Trapani)

16 GOL – Tumminello (Crotone)

15 GOL – Caturano (Potenza)

11 GOL – Inglese (Catania), Patierno (Avellino), Salvemini (Audace Cerignola)

10 GOL – Anatriello (3 Trapani/7 ACR Messina), Leonetti (Team Altamura)

9 GOL – Emmausso (Foggia), Grandolfo (Monopoli), Lanini (Benevento), Musso (Sorrento), Oviszach (Crotone)

8 GOL – Gomez (Crotone), Guerra (Juventus NG)

7 GOL – D’Auria (Potenza), Energe (AZ Picerno), Manconi (Benevento), Sounas (Avellino)

6 GOL – Bruschi (Monopoli), Fella (Cavese), Perlingieri (Benevento)

5 GOL – Balde (Giugliano), D’Amico (Team Altamura), Gori (Avellino), Jallow (Audace Cerignola), Murano (2 Crotone/3 Foggia), Palumbo (Juventus NG), Petrungaro (1 Potenza/4 ACR Messina), Schimmenti (Potenza), Silva (Crotone), Sorrentino (Cavese), Stoppa (Catania), Vazquez (Monopoli)

4 GOL – Afena-Gyan (Juventus NG), Bernardotto (AZ Picerno), Bolsius (Sorrento), Capomaggio (Audace Cerignola), Celiento (Trapani), De Cristofaro (Avellino), De Rosa (Giugliano), Lamesta (Benevento), Luciani (ACR Messina), Minesso (Team Altamura), Njambe (Giugliano), Rolando (Team Altamura), Rosafio (Potenza), Russo (Avellino), Volpicelli (AZ Picerno)

3 GOL – Angileri (Monopoli), Bifulco (Trapani), Carpani (Catania), Carretta (Casertana), Crecco (Latina), Ciuferri (1 Trapani/2 Giugliano), Cuppone (Audace Cerignola), De Francesco (Sorrento), Ekuban (2 Latina/1 Turris), Fall (Trapani), Giorgione (Giugliano), Giron (Crotone), Guglielmotti (Catania), Lunetta (Catania), Maiorino (AZ Picerno), Mazzocco (Foggia), Pace (Monopoli), Paolucci (Audace Cerignola), Petermann (Latina), Redan (Avellino), Semedo (Juventus NG), Silvestri (Trapani), Simonetti (Benevento), Talia (Benevento), Vano (2 Casertana/1 Avellino), G. Vitale (Cavese), Zigoni (Taranto)

2 GOL – Acampora (Benevento), Battimelli (Taranto), Berra (Benevento), Bianchi (Casertana), Bianchini (Audace Cerignola), Bulevardi (Monopoli), Bunino (Casertana), Capanni (Latina), Castorani (Potenza), Ciotti (Trapani), Cuccurullo (Sorrento), Da Graca (Juventus NG), Damian (Casertana), De Paoli (1 Catania/1 Giugliano), Egharevba (Casertana), Garofalo (ACR Messina), Giannone (Turris), Grande (Team Altamura), Guerini (Crotone), Ierardi (Catania), Jimenez (Catania), Kanoutè (Trapani), Masala (Giugliano), Millico (Foggia), Montalto (Catania), Ongaro (Trapani), Padula (Giugliano), Pagliai (AZ Picerno), Paglino (Casertana), Petito (AZ Picerno), Proia (Casertana), Pugliese (Turris), Riccardi (Latina), Saio (Cavese), Salines (Foggia), Selleri (Potenza), Shiba (Taranto), M. Tascone (Audace Cerignola), S. Tascone (Foggia), Todisco (Sorrento), Udoh (Trapani), Visentin (Audace Cerignola), Vigliotti (Cavese), M. Vitale (Crotone), Viteritti (Monopoli), Vitiello (Sorrento), Viviani (Benevento), Volpe (Audace Cerignola), Vona (Latina)

1 GOL – Achik (Audace Cerignola), Adzic (Juventus NG), Amaradio (Juventus NG), Anastasio (Catania), Anghelè (Juventus NG), Ardizzone (Taranto), Armiento (Turris), Asencio (Casertana), Blondett (Sorrento), Bumbu (Team Altamura), Calvano (Monopoli), Cangianiello (Sorrento), Capellini (Benevento), Cardoni (AZ Picerno), Cargnelutti (Crotone), Casarini (Turris), Castellano (Turris), Castellini (Catania), Celeghin (Giugliano), Cionek (Avellino), Coccia (Audace Cerignola), Collodel (Casertana), Cudrig (Juventus NG), D’Agostino (Giugliano), D’Ausilio (Avellino), D’Andrea (Catania), Deli (Casertana), De Santis (Team Altamura), De Sena (ACR Messina), Del Sole (Giugliano), Di Gennaro (Catania), Di Livio (Latina), Diop (Cavese), Dipinto (Team Altamura), Di Pasquale (Crotone), Di Renzo (Latina), Di Somma (Sorrento), Enrici (Avellino), Ercolano (Latina), Esposito (AZ Picerno), Esposito (Sorrento), Fabbro (Taranto), Felippe (Potenza), Forti (Catania), Franco (AZ Picerno), Frascatore (Avellino), Frisenna (ACR Messina), Gagliano (Audace Cerignola), Galletta (Casertana), Gatti (Casertana), Ghisolfi (Potenza), Guadagni (Sorrento), Guarracino (Taranto), Guerra (AZ Picerno), Improta (Latina), Karic (Trapani), Kostadinov (Crotone), Llano (Casertana), Loreto (Cavese), Macca (Juventus NG), Mancini (Casertana), Manè (Team Altamura), Marranzino (Cavese), Martinelli (Audace Cerignola), Mastroianni (Latina), Milesi (Potenza), Minelli (Giugliano), Morrone (Turris), Mutanda (Avellino), Ndoj (Latina), Nepi (Giugliano), Nocerino (Turris), Onofrietti (Turris), Orlando (Foggia), Oukhadda (Benevento), Palermo Dutra (Team Altamura), Papadopoulos (Juventus NG), Papazov (Taranto), Parodi (Foggia), Pedicillo (ACR Messina), Peluso (Giugliano), Peretti (Cavese), Pezzella (Cavese), Pietrelli (Juventus NG), Pinato (Benevento), Polidori (Sorrento), Quaini (Catania), Rigione (Avellino), Rillo (Potenza), Romano (Giugliano), Romano (Audace Cerignola), Ruggiero (Audace Cerignola), Sacco (Taranto), Sainz-Maza (Audace Cerignola), Sannipoli (Cavese), Santarcangelo (AZ Picerno), Scaccabarozzi (Turris), Scala (Sorrento), Scravaglieri (Latina), Siatounis (Potenza), Silvestro (Foggia), Simone (Team Altamura), Speranza (Taranto), Spini (Trapani), Starita (Benevento), Stivanello (Juventus NG), Toșca (Benevento), Tribuzzi (Avellino), Yabre (Monopoli), Yeboah (Monopoli), Vazquez (Monopoli), Verna (Catania), Verrengia (Potenza), Vezzoni (Foggia), Vitali (AZ Picerno), Zunno (Foggia), Zuppel (Trapani)

