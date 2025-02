CLASSIFICA MARCATORI: Leonetti e Lanini si avvicinano al duo Inglese-Patierno

Riportiamo la classifica marcatori del girone C di Serie C quando sono trascorse 28 giornate. Patierno e Inglese restano appaiati a quota 12 gol. Si avvicinano sensibilmente all’attaccante del Catania ed alla punta dell’Avellino, Leonetti (in gol proprio contro i rossazzurri su rigore) e Lanini, portandosi rispettivamente a -1 e -2. In zona podio tutto fermo, con Lescano sempre in vetta davanti a Tumminello e Caturano. Salvemini, bomber in forza all’Audace Cerignola, ha messo a segno la 14a rete in campionato.

MARCATORI GIRONE C, LA CLASSIFICA COMPLETA

19 GOL – Lescano (2 Avellino/17 Trapani)

16 GOL – Tumminello (Crotone)

15 GOL – Caturano (Potenza)

14 GOL – Salvemini (Audace Cerignola)

12 GOL – Inglese (Catania), Patierno (Avellino)

11 GOL – Leonetti (Team Altamura)

10 GOL – Anatriello (3 Trapani/7 ACR Messina), Emmausso (Foggia), Grandolfo (Monopoli), Lanini (Benevento)

9 GOL – Energe (AZ Picerno), Musso (Sorrento), Oviszach (Crotone)

8 GOL – Gomez (Crotone), Guerra (Juventus NG)

7 GOL – D’Auria (Potenza), Manconi (Benevento), Murano (4 Crotone/3 Foggia), Sounas (Avellino)

6 GOL – Bruschi (Monopoli), Fella (Cavese), Perlingieri (Benevento), Petrungaro (2 Potenza/4 ACR Messina), Schimmenti (Potenza)

5 GOL – Afena-Gyan (Juventus NG), Balde (Giugliano), D’Amico (Team Altamura), Gori (Avellino), Jallow (Audace Cerignola), Palumbo (Juventus NG), Rolando (Team Altamura), Silva (Crotone), Sorrentino (Cavese), Stoppa (Catania), Vazquez (Monopoli), Volpicelli (AZ Picerno)

4 GOL – Bernardotto (AZ Picerno), Bolsius (Sorrento), Capomaggio (Audace Cerignola), Carretta (Casertana), Celiento (Trapani), De Cristofaro (Avellino), De Rosa (Giugliano), Lamesta (Benevento), Luciani (ACR Messina), Minesso (Team Altamura), Njambe (Giugliano), Petermann (Latina), Petito (AZ Picerno), Rosafio (Potenza), Russo (Avellino), Vano (3 Casertana/1 Avellino),

3 GOL – Angileri (Monopoli), Bifulco (Trapani), Carpani (Catania), Crecco (Latina), Ciuferri (1 Trapani/2 Giugliano), Cuppone (Audace Cerignola), De Francesco (Sorrento), Ekuban (2 Latina/1 Turris), Fall (Trapani), Giannone (Turris), Giorgione (Giugliano), Giron (Crotone), Guglielmotti (Catania), Jimenez (Catania), Lunetta (Catania), Maiorino (AZ Picerno), Mazzocco (Foggia), Pace (Monopoli), Padula (Giugliano), Paolucci (Audace Cerignola), Redan (Avellino), Rigione (Avellino), Salines (Foggia), Sannipoli (Cavese), Semedo (Juventus NG), Siatounis (Potenza), Silvestri (Trapani), Simonetti (Benevento), Talia (Benevento), G. Vitale (Cavese), Zigoni (Taranto)

2 GOL – Acampora (Benevento), Achik (Audace Cerignola), Battimelli (Taranto), Berra (Benevento), Bianchi (Casertana), Bianchini (Audace Cerignola), Bulevardi (Monopoli), Bunino (Casertana), Capanni (Latina), Castorani (Potenza), Ciotti (Trapani), Cuccurullo (Sorrento), D’Agostino (Giugliano), D’Andrea (1 Audace Cerignola/1 Catania), Da Graca (Juventus NG), Damian (Casertana), Del Sole (Giugliano), De Paoli (1 Catania/1 Giugliano), Egharevba (Casertana), Enrici (Avellino), Franco (AZ Picerno), Gala (Foggia), Garofalo (ACR Messina), Grande (Team Altamura), Guerini (Crotone), Ierardi (Catania), Kanoutè (Trapani), Masala (Giugliano), Mastroianni (Latina), Millico (Foggia), Montalto (Catania), Nepi (Giugliano), Ongaro (Trapani), Pagliai (AZ Picerno), Paglino (Casertana), Peluso (Giugliano), Proia (Casertana), Pugliese (Turris), Riccardi (Latina), Saio (Cavese), Santarcangelo (1 Audace Cerignola/1 AZ Picerno), Scravaglieri (Latina), Selleri (Potenza), Shiba (Taranto), Silvestro (Foggia), M. Tascone (Audace Cerignola), S. Tascone (Foggia), Todisco (Sorrento), Udoh (Trapani), Visentin (Audace Cerignola), Vigliotti (Cavese), M. Vitale (Crotone), Viteritti (Monopoli), Vitiello (Sorrento), Viviani (Benevento), Volpe (Audace Cerignola), Vona (Latina), Zunno (Foggia)

1 GOL – Adzic (Juventus NG), Amaradio (Juventus NG), Anastasio (Catania), Anghelè (Juventus NG), Ardizzone (Taranto), Armiento (Turris), Asencio (Casertana), Blondett (Sorrento), Bumbu (Team Altamura), Cagnano (Avellino), Calvano (Monopoli), Cangianiello (Sorrento), Capellini (Benevento), Cardoni (AZ Picerno), Cargnelutti (Crotone), Casarini (Turris), Castellano (Turris), Castellini (Catania), Celeghin (Giugliano), Cionek (Avellino), Coccia (Audace Cerignola), Collodel (Casertana), Cudrig (Juventus NG), D’Ausilio (Avellino), De Ciancio (AZ Picerno), Deli (Casertana), De Santis (Team Altamura), De Sena (ACR Messina), Di Gennaro (Catania), Di Livio (Latina), Diop (Cavese), Dipinto (Team Altamura), Di Pasquale (Crotone), Di Renzo (Latina), Di Somma (Sorrento), Ercolano (Latina), Esposito (AZ Picerno), Esposito (Sorrento), Fabbro (Taranto), Felippe (Potenza), Forti (Catania), Frascatore (Avellino), Frisenna (ACR Messina), Gagliano (Audace Cerignola), Galletta (Casertana), Gatti (Casertana), Ghisolfi (Potenza), Guadagni (Sorrento), Guarracino (Taranto), Guerra (AZ Picerno), Improta (Latina), Karic (Trapani), Kostadinov (Crotone), Llano (Casertana), Loreto (Cavese), Macca (Juventus NG), Mancini (Casertana), Manè (Team Altamura), Marchisano (Cavese), Marranzino (Cavese), Martinelli (Audace Cerignola), Mazzeo (Potenza), Milesi (Potenza), Minelli (Giugliano), Morrone (Turris), Mutanda (Avellino), Ndoj (Latina), Nocerino (Turris), Onofrietti (Turris), Orlando (Foggia), Oukhadda (Benevento), Palazzino (AZ Picerno), Palermo Dutra (Team Altamura), Papadopoulos (Juventus NG), Papazov (Taranto), Parodi (Foggia), Pedicillo (ACR Messina), Peretti (Cavese), Pezzella (Cavese), Pietrelli (Juventus NG), Pinato (Benevento), Polidori (Sorrento), Quaini (Catania), Rillo (Potenza), Romano (Giugliano), Romano (Audace Cerignola), Ruggiero (Audace Cerignola), Sacco (Taranto), Sainz-Maza (Audace Cerignola), Scaccabarozzi (Turris), Scala (Sorrento), Simone (Team Altamura), Speranza (Taranto), Spini (Trapani), Starita (Benevento), Stensrud (Trapani), Stivanello (Juventus NG), Toșca (Benevento), Tribuzzi (Avellino), Trotta (Turris), Yabre (Monopoli), Yeboah (Monopoli), Vazquez (Monopoli), Verna (Catania), Verrengia (Potenza), Vezzoni (Foggia), Vinicius (Crotone), Vitali (AZ Picerno), Zuppel (Trapani)

