COLOMBO (all. Monopoli): “Gara decisa da un episodio, pari sarebbe stato il risultato più giusto”

Il commento di Alberto Colombo, allenatore del Monopoli, sulla sconfitta casalinga riportata contro il Catania:

“Sapevamo che poteva essere una partita maschia, come effettivamente è stato. Andare sotto dopo pochi minuti ha complicato le cose, visto che il Catania aveva già dimostrato compattezza a Cerignola e l’importanza dell’avversario per struttura fisica. Nel primo tempo abbiamo faticato a trovare soluzioni che potessero mettere in difficoltà la retroguardia del Catania, non era facile sorprendere la difesa etnea sulle palle alte”.

“Avevamo la necessità di muovere palla velocemente. Nella ripresa, allargando di più il gioco abbiamo spostato l’inerzia della partita a nostro favore. Inerzia che, pian pianino, è venuta meno ed un episodio l’ha cambiata su una palla inattiva, soffrendo questa situazione vista la differenza di centimetri dell’avversario. Il risultato più corretto, alla luce di quanto sia noi che il Catania abbiamo messo in campo, sarebbe stato il pareggio”.

