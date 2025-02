COPPA ITALIA SERIE C: eliminato lo scorso anno dal Catania, il Rimini vola in finale schiantando il Trapani

Un anno dopo la semifinale di Coppa Italia Serie C persa col Catania (decisivo il gol del 2-0 firmato da Castellini al “Massimino”), il Rimini elimina supera il turno eliminando dalla competizione proprio una squadra siciliana, il Trapani. Lo stesso Trapani del presidente Antonini, che confidava fortemente – ostentando anche una certa sicurezza – nella possibilità di imitare il cammino rossazzurro in Coppa della passata stagione, quando gli etnei si aggiudicarono il trofeo avendo successivamente ragione del Padova.

Niente da fare, invece, per i granata che perdono la ghiotta occasione d’iniziare i playoff per la B dalla seconda fase, assieme alla terze. Opportunità che potrebbe sfruttare il Rimini, vittorioso per 3-0 ai danni dei trapanesi dopo lo 0-0 maturato all’andata. Decisiva l’ultima parte di gara caratterizzata dalle reti di Cioffi (74′), Malagrida (85′) e Langella (90’+6). Rimini che in finale se la vedrà con Giana Erminio o Caldiero.

