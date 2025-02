CORALLO: esordio da professionista in campionato per il gioiellino catanese

“Corallo in allenamento l’ho provato in diverse circostanze ed ha dimostrato di potersi ritagliare il suo spazio. Chiaramente l’allenamento è una cosa e la partita un’altra, ma sono passaggi e percorsi che questi ragazzi devono fare”. Mister Domenico Toscano ha parlato così di Clarence Corallo poco tempo fa. In estate ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Catania e domenica, al di là della sconfitta, a Cerignola ha realizzato finalmente il sogno di giocare con la squadra della sua città esordendo da professionista in campionato.

Proprio Corallo è stata una delle poche note liete in un pomeriggio totalmente da dimenticare, giocando per oltre un’ora dopo avere sostituito l’infortunato Nicola Dalmonte al 33′ del primo tempo. Buoni spunti offerti dal gioiellino catanese, pur essendo subentrato in un momento delicato, in quanto la squadra di Toscano è stata costretta a giocare per più di un tempo in dieci per l’espulsione di Frisenna.

Con queste parole il responsabile delle giovanili rossazzurre Orazio Russo si era espresso nei mesi scorsi sul giovane attaccante: “Il Catania riserva un’attenzione speciale alla predisposizione delle migliori opportunità per i giovani calciatori del nostro territorio, ritenendo questo aspetto fondamentale nel progetto di sviluppo del Catania Football Club. Clarence ha lavorato bene ed è cresciuto notevolmente sul piano calcistico“. Vedremo se il ragazzo classe 2005 cresciuto calcisticamente nella Real Catania saprà ritagliarsi, pian pianino, uno spazio sempre più importante in Prima Squadra.

