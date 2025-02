CURVA SUD CATANIA: Ciccio Famoso, speciale coreografia domenica

La Curva Sud Catania fa sapere che, in vista del confronto di domenica pomeriggio contro la Casertana allo stadio “Angelo Massimino”, è stata organizzata una speciale coreografia per onorare al meglio la memoria dello storico ultras rossazzurro Ciccio Famoso, giunto nei giorni scorsi all’ottavo anniversario della sua scomparsa. Proseguono, dunque, le celebrazioni dopo quelle di sabato 1 febbraio, quando si è anche tenuta una messa commemorativa in Piazza Federico di Svevia (Castello Ursino). Per il resto non verranno appesi striscioni, vessilli o bandiere come fatto ultimamente come presa di posizione al cospetto di società e squadra.

