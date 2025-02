D.S. MINGUZZI: “Catania, non tutto da buttare. Programmare la prossima stagione con lucidità”

Direttore Sportivo attualmente operativo ad Acireale ed il cui nome è legato principalmente al Grosseto, club portato alla prima storica promozione in Serie B nel 2007, Vincenzo Minguzzi riflette sulle difficoltà incontrate dal Catania. Queste le sue parole ai microfoni di Futura Gol, trasmissione a cura di Futura Production:

“Il calcio è spesso imprevedibile. Questo poteva essere l’anno zero per il Catania, ma ottenere tutto e subito è difficile. Quando tu inizi la stagione con diversi giocatori fuori rosa c’è qualcosina che stride. Non è facile quando tu arrivi ed erediti una situazione di un certo tipo, per azzerarla devi per forza di cose mediare, ci vorrebbe un briciolo di tempo per poter costruire”.

“Non butterei via tutto quello che si è fatto. C’è anche la possibilità di accedere ai playoff e di valutare bene come costruire qualcosa d’importante in funzione della prossima stagione, per vivere un grande campionato. Intanto ti sei liberato di tanti problemi che erano rimasti irrisolti, cedendo diversi giocatori in esubero. Ha influito inoltre il problema occorso a Faggiano. Con un pò di lucidità cercherei di programmare la stagione 2025/26”.

