DA RIVA (Foggia): “Catania squadra importante, la affronteremo carichi a mille”

Centrocampista del Foggia in prestito dall’Atalanta U23, Jacopo Da Riva concede un’intervista ai microfoni di calciofoggia.it. Riportiamo di seguito un estratto:

“Il gruppo è un pò rammaricato per la sconfitta di domenica ma abbiamo analizzato la gara nel chiuso dello spogliatoio e l’abbiamo subito accantonata per metterci al lavoro e pensare alla prossima trasferta di Catania dove vogliamo andare a giocare una grande partita e tornare a fare punti. Siamo carichi e motivati nonostante la sconfitta. Abbiamo fatto una buona partita a livello tecnico con delle buone giocate e delle ottime combinazioni, probabilmente è mancata quella cattiveria giusta per non prendere gol“.

“Questo è un gruppo spettacolare, sano, con dei ragazzi gioiosi. Vieni al campo volentieri perchè hai voglia di vivere questo spogliatoio dove si è creata un’armonia grazie anche al nuovo staff, al Direttore, ai tecnici che ci hanno incoraggiati a fare sempre meglio. Il Catania? Squadra importante con un organico notevole e che da un pò di anni fa investimenti importanti. Noi andremo lì per fare punti e io che non ci ho mai giocato mi attendo di trovare uno stadio pieno con un’atmosfera unica, bellissima. Sarà molto motivante e saremo carichi a mille per fare bene”.

