DALLA SALA STAMPA – Ierardi e De Paoli: “Ora serve continuità, ogni partita come una finale”

Le parole in sala stampa del difensore Mario Ierardi e dell’attaccante Andrea De Paoli, entrati nel tabellino dei marcatori a Monopoli:

IERARDI – “Sono contento del gol ma soprattutto di essere tornato a giocare avendo dato una mano alla squadra. Dopo la chiusura del mercato siamo questi e dobbiamo arrivare a fine campionato dando il 100%, capendo di non essere inferiori a nessuno. Siamo stati altalenanti nel percorso, sicuramente venire in casa della capolista dopo un viaggio lunghissimo e portare a casa una vittoria dà entusiasmo, era un pò quello che ci mancava. Adesso serve continuità, altrimenti tornano i pensieri negativi e una squadra come il Catania non può permetterselo. Guardiamo partita per partita senza commettere passi falsi, alla fine vedremo quale sarà la nostra classifica. Bisogna scendere in campo con lo stesso spirito di Monopoli, ci sta il momento di sofferenza ma non dobbiamo mentalmente abbatterci, avendo la forza di controbattere e portare a casa la vittoria”.

DE PAOLI – “Emozione grandissima. L’importante era portarla a casa, fortunatamente ci siamo riusciti. Sapevamo che se il Monopoli è in testa alla classifica vuol dire che ha delle qualità, bravi noi ad essere stati squadra. Abbiamo vinto una gara maschia, piena di seconde palle, contrasti e palle sporche. La nostra forza è stata la coesione e lo spirito, sembra retorica ma assicuro che non è così. Dopo il pareggio era importante non farci schiacchiare, sapendo soffrire e ripartendo con qualità. Alla fine siamo stati premiati. Ora entriamo nella fase clou del campionato, nessuno concederà niente in qualsiasi partita e anche noi dovremo essere bravi ad affrontare tutte le gare con questo spirito, pensando ad ogni incontro come una finale, provando a portare sempre a casa la vittoria. Lo stesso vale per me. Mi piace godermi quello che ho, affrontare ogni giorno con ambizione e serenità, leggerezza, dando il massimo in ogni gara”.

VIDEO: le parole di Ierardi

VIDEO: le parole di De Paoli

