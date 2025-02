DALLA SALA STAMPA – Toscano: “Squadra non ha avuto forza di reagire”

Le parole del tecnico rossazzurro Domenico Toscano in sala stampa, a commento della settima sconfitta in campionato contro l’Audace Cerignola:

“Fino alla rete dell’1-0 la squadra ha retto bene, anche in 11 contro 10, poi nel calcio d’angolo potevamo evitare il gol con un pò più di malizia e cattiveria. Giocando in inferiorità numerica succede che sprechi tante energie e fatichi a reagire, non avendo tanti ricambi a disposizione. I ragazzi si sono sacrificati ribattendo colpo su colpo, poi una volta preso il gol – che per tante situazioni potevamo evitare – non hanno avuto la forza di reagire. Di solito la squadra anche quando va sotto ha delle reazioni di rabbia, la volontà di rimontare, invece stavolta ha faticato”.

“Cosa manca per fare il salto di qualità? Recuperare prima possibile gli indisponibili, inoltre il mercato ci deve aiutare se vogliamo essere una squadra che possa sostenere dal 1′ un livello alto di prestazione, perchè in certi reparti abbiamo delle difficoltà. Non ci voleva in questo momento perdere Dalmonte e Frisenna ma guardiamo avanti perchè abbiamo un’altra partita importante da affrontare domenica prossima”.

VIDEO: le parole di Toscano

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

