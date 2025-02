DALLA SALA STAMPA – Toscano: “Vittoria che deve darci consapevolezza. Contenti soprattutto per i nostri tifosi. Corallo, continua così”

Le parole del tecnico rossazzurro Mimmo Toscano in sala stampa dopo la vittoriosa prestazione di Monopoli:

“E’ stata la vittoria del gruppo, in primis, perchè la squadra ha fatto una grande prestazione nonostante la forte emergenza. Si è compattata, mi è piaciuto di più il fatto di non accontentarsi sull’1-1, dimostrando di averne più del Monopoli sul piano mentale e fisico conseguendo una vittoria meritata. Questa è la soddisfazione più grande. Successo importante per noi, ce lo dobbiamo godere ma da martedì dobbiamo essere ancora avvelenati e sul pezzo, come lo siamo stati questa settimana dopo il rammarico per la sconfitta di Cerignola e non solo”.

“Corallo? L’atteggiamento della squadra esalta il singolo. Corallo è in crescita, sta facendo bene. Deve continuare ad essere umile e determinare come ha fatto a Monopoli. Continuità? Ci lavoriamo ogni giorno. Quando cambi tanto e vuoi trasmettere una mentalità diversa devi passare da certi momenti. Oggi devi avere la consapevolezza di come hai lavorato e cosa puoi fare anche in casa della capolista. Da qui dobbiamo ripartire. I tifosi? Sappiamo quanto i nostri tifosi tengano al Catania, ma anche noi. Se a Cerignola eravamo delusi per come abbiamo perso rimanendo in dieci uomini, oggi siamo contenti per noi, il gruppo, la società, la città e soprattutto i tifosi che anche a Monopoli sono venuti a sostenerci fino alla fine”.

