DE PAOLI – Giugliano, Bertotto e il D.S. Fracchiolla: “Ragazzo di qualità, negli ultimi anni ha pagato vicissitudini fisiche”

Il Giugliano lo ha acquistato nella sessione estiva del calciomercato dal Monopoli, nell’ambito di uno scambio con Carmine De Sena. Un solo gol in questo campionato per Andrea De Paoli, attaccante ora in forza al Catania che il Giugliano ha trasferito ai rossazzurri in prestito con diritto di riscatto. L’allenatore Valerio Bertotto ed il Direttore Sportivo Domenico Fracchiolla si sono così espressi sul calciatore genovese classe 1999:

“E’ un ragazzo che ha avuto un bellissimo percorso giovanile e già da giovane è arrivato in Serie B evidenziando grandi capacità, poi per una serie di vicissitudini legate alle condizioni fisiche il suo percorso si è un pò interrotto però è un ragazzo con una predisposizione assoluta al lavoro, con grandissime capacità da prima punta. Ragazzo serio, positivo, che dà il suo contributo anche in termini di personalità”, le parole di Bertotto.

Questo, invece, il pensiero del dirigente dei tigrotti: “Possiede grandi qualità, purtroppo è incappato in due stagioni particolari per vicissitudini fisiche, nel 2021 è stato comprato dall’Ascoli consentendogli di giocare in Serie B. Ha l’età giusta per fare bene”.

