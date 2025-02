DE PAOLI: l’attaccante ritrova l’Altamura, gol ed espulsione nei mesi scorsi

Ha siglato il suo primo gol in maglia rossazzurra all’esordio, a Monopoli. Il neo acquisto Andrea De Paoli proverà ad entrare nuovamente nel tabellino dei marcatori, avversario quel Team Altamura che la punta classe 1999 ha già affrontato in questa stagione, siglando la prima rete stagionale quando indossava la maglia del Giugliano.

Fu impiegato da titolare. Al minuto 19, in occasione del primo affondo del match, cross di prima intenzione a tagliare in due la difesa e De Paoli si fece trovare pronto, sbloccandosi dopo due anni di astinenza. Prima dell’intervallo pareggio di Leonetti e, nelle battute iniziali della ripresa, l’attaccante ex Ascoli si rese protagonista in negativo venendo espulso per doppio giallo. Poi successe di tutto: Giugliano di nuovo avanti al 51′ con Balde e, in pieno recupero, risultato clamorosamente ribaltato grazie alle reti di Leonetti (ancora lui) e D’Amico per il definitivo 2-3. Da quella sera De Paoli ha atteso oltre quattro mesi per ritrovare la via del gol, vestendo la casacca del Catania.

