DE PAOLI: “Non faccio proclami, sputerò sangue per questa maglia”

Andrea De Paoli, ultimo acquisto in ordine di tempo del mercato invernale rossazzurro, parla attraverso i canali ufficiali del Catania:

“E’ una grande opportunità per me questa, in una città e piazza incredibile. Sono molto carico e non vedo l’ora di poter subito indossare la maglia del Catania perchè ho davvero tanta voglia di dare il mio contributo. Ho trovato un grande gruppo e notato subito tanta intensità e forza agonistica, caratteristiche che non devono mai mancare. Ci vuole coesione, unità di intenti e grande energia. L’attenzione e la voglia di dimostrare è alta. Pensiamo già alla prossima partita”.

“Sono un attaccante che ha sempre giocato con una punta vicina. Mi piace dialogare col compagno, sono un ragazzo generoso nella vita e sul campo. Non faccio proclami, sicuramente sputerò sangue per questa maglia. Tanta partecipazione attorno al Catania? Onore e oneri di indossare una maglia così pesante, una motivazione in più. La spinta della piazza rappresenta il dodicesimo uomo in campo, responsabilizza, poi in campo ci vuole personalità per giocare. Cosa aspettarsi da me? Grande impegno e voglia di fare. Numericamente spero di fare più gol possibili ma la squadra viene sempre prima del singolo, l’importante è conseguire risultati positivi”.

VIDEO: le parole di De Paoli

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***