DI DONATO (all. Team Altamura): “Ancora torti arbitrali, sono stanco. Tutto questo deve finire”

Due punti raccolti nelle ultime tre gare. Sarebbero stati quattro se, a Monopoli, il Team Altamura fosse riuscito a gestire il preziosissimo vantaggio fino al triplice fischio. Invece, dopo il precedente rigore fallito da Bruschi, l’arbitro ha assegnato un secondo penalty ai padroni di casa, stavolta trasformato da Grandolfo in pieno recupero per un 1-1 dal sapore di beffa per i biancorossi, avversari del Catania domenica in Puglia. L’allenatore Daniele Di Donato nel post gara di Monopoli ha puntato decisamente il dito contro la direzione di gara del sig. Lorenzo Maccarini:

“Non esiste quello che è successo. I torti arbitrali adesso iniziano ad essere tanti, troppi. I ragazzi hanno fatto una partita incredibile a Monopoli, meritavano ampiamente la vittoria. Purtroppo si sono messe decisioni arbitrali contro, sia nel primo che – soprattutto – nel secondo tempo dando un rigore inesistente. E’ qualcosa di folle. L’arbitro dovrebbe farsi un esame di coscienza. In questo momento della stagione i punti fanno la differenza, le partite a disposizione si riducono ed i punti possono valere una stagione”.

“Incredibile, ancora una volta parliamo di una decisione contraria che ci fa arrabbiare. Sono stanco perchè ormai è una prassi, noi non ci lamentiamo mai perchè sappiamo che fa parte del gioco ma gli episodi sono troppi e questo deve finire. Non mi preoccupano le assenze per infortuni e squalifiche ma i fattori esterni, che sono tanti ed a Monopoli hanno deciso il risultato con due rigori inesistenti concessi all’avversario. Forse avremmo avuto qualche punto in più in classifica, avvicinandoci al raggiungimento dell’obiettivo stagionale, invece dobbiamo rimboccarci le maniche e ripartire ancora più forte”.

