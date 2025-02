DI DONATO (all. Team Altamura): “Da ex Palermo gara particolare per me. Voglio vincere, servirà la migliore prova stagionale col Catania”

L’allenatore del Team Altamura Daniele Di Donato chiede alla propria squadra una prestazione di alto livello, allo scopo di battere il Catania. Queste le parole del tecnico biancorosso alla vigilia del match:

“I ragazzi hanno reagito bene dopo la vittoria mancata a Monopoli. Veniamo da un’ottima prestazione, se non fosse stato per qualche episodio discutibile forse saremmo tornati a casa con tre punti che avremmo anche meritato. Dobbiamo trasformare la rabbia in energia positiva. Abbiamo vissuto una settimana positiva, affrontiamo una squadra forte, costruita per vincere il campionato, una realtà importante del calcio italiano che verrà qui a battagliare. Dovremo disputare la partita perfetta, non sbagliando atteggiamento, commettendo meno errori possibili, mettendo in campo più fame e cattiveria agonistica di loro“.

“Dopo la gara d’andata persa col Catania c’è stato qualche scossone, recependo i messaggi dall’esterno e capendo come dovevamo comportarci sul rettangolo di gioco. Prima i risultati erano altalenanti, da quel momento invece abbiamo iniziato a correre ed il cammino fatto finora penso che sia ultra-positivo. Da allora il gruppo si è cementato, capendo quale fosse l’obiettivo primario”.

“Difesa a tre oppure a quattro uomini? Abbiamo lavorato su diverse soluzioni tattiche cercando di individuare la strategia migliore per sfruttare i punti deboli del Catania, che ne ha veramente pochi. Faremo i conti con qualche assenza tra infortuni e squalifiche ma schiererò in campo chi è in grado di darmi maggiori garanzie. So di avere una rosa importante e chi giocherà darà il massimo”.

“Io e capitano del Palermo? Per me affrontare il Catania ha sempre un sapore particolare, i miei trascorsi dicono che ho giocato tanti derby che so quanto siano importanti. E’ una gara particolare, ci tengo a fare risultato ma più che per me per la gente di Altamura, che merita questo palcoscenico. Il mio obiettivo è battere il Catania, sarebbe anche il giusto premio per tutti”.

“Inglese? Il Catania non è soltanto Roberto Inglese. Ci sono giocatori importanti come Luperini, Jimenez, Ierardi, Guglielmotti, Stoppa e chi più ne ha più ne metta. Squadra che ha speso tanto sul mercato, sarebbe riduttivo dire che il Catania è solo Inglese. Squadra temibile, servirà la migliore gara della stagione da parte nostra”.

