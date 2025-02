DI DONATO (all. Team Altamura): “Tanto rammarico, col Catania non si è visto assolutamente il divario”

L’allenatore del Team Altamura Daniele Di Donato non fa nulla per nascondere la propria amarezza in conseguenza della mancata vittoria contro il Catania. Queste le sue parole nel post gara:

“Abbiamo fatto una gran partita contro una squadra che ha speso tanto sul mercato e puntava a vincere il campionato. Sapevamo che la loro qualità fosse alta e dovevamo affrontarla sbagliando il meno possibile, così è stato. Peccato per quel gol subito all’ultimo secondo del primo tempo. Avremmo dovuto gestire diversamente il pallone. Non è la prima volta che non leggiamo momenti della gara nel modo giusto. Qui dobbiamo crescere velocemente. Poi quando nella ripresa ti capitano quelle 3-4 occasioni davanti al portiere devi fare gol, altrimenti il rammarico è tanto e siamo qui a raccontarci aria fritta”.

“E’ un pareggio che lascia tanto rammarico perchè vincendo avremmo fatto un bel balzo in classifica, con questi sono 4 i punti che abbiamo lasciato per strada nelle ultime due gare. I ragazzi penso che abbiano dimostrato di essere all’altezza del Catania disputando una grandissima partita e il divario non si è assolutamente visto in campo, anzi avremmo meritato qualcosa di più noi”.

