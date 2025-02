DINI: il portiere insegue le 160 gare da professionista

Giovedì 20 febbraio ha compiuto 29 anni l’estremo difensivo nativo di Cattolica, comune di circa 17mila abitanti della provincia di Rimini. Andrea Dini si è legato contrattualmente al Catania fino a giugno del prossimo anno, venendo prelevato dal Catanzaro a gennaio. Al momento sono 4 i gettoni di presenza a difesa dei pali rossazzurri. Si sommano alle precedenti 150 apparizioni da calciatore professionista in gare di Coppa Italia Serie C e Coppa Italia maggiore, Serie B e campionato di C. 56, fino a questo momento, le partite nelle quali Dini è riuscito a tenere la porta inviolata in competizioni professionistiche, di cui 16 nella sola stagione 2018/19, a protezione dei legni del Trapani, e 9 la scorsa annata a Crotone.

