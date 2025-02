EX ROSSAZZURRI – Chiricò, l’allenatore della Cavese: “Ha tanta voglia di mettersi in mostra, lo aspettiamo”

Nei giorni scorsi la Cavese ha ufficializzato l’ingaggio di Cosimo Chiricò. L’attaccante, fresco di risoluzione consensuale del contratto con il Catania, si è legato agli aquilotti e dovrebbe essere disponibile a partire dal prossimo impegno stagionale. L’allenatore Vincenzo Maiuri ha commentato così l’arrivo dell’ex rossazzurro:

“Innanzitutto siamo molto contenti che Mino sia venuto a fare parte del nostro gruppo. E’ un giocatore che ci può permettere di variare anche il sistema di gioco e di non essere monotematici in alcune situazioni. Ha bisogno del suo tempo per acquisire una condizione che gli consenta di giocare intanto dai 20 ai 30 minuti. Non ha colpe, lo sapevamo ed abbiamo accettato questa situazione condivisa con lo staff e la società”.

“Sapevamo di aspettare un pò e noi lo aspetteremo, so che può darci tanto ma lui deve dare tanto a se stesso in primis. A quel punto automaticamente riuscirà a dare tanto alla Cavese. Sono tranquillo da questo punto di vista perchè il ragazzo ha mostrato tanto voglia di mettersi in mostra, confidiamo di rimetterlo nelle migliori condizioni possibili per la gara con la Turris”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***