EX ROSSAZZURRI – Galletta: “Società pecca d’inesperienza. Frisenna può dare tanto al Catania”

Claudio Galletta, oggi avvocato con trascorsi da calciatore rossazzurro negli anni ’80, ai microfoni di ‘Spazio Sport Live’, su Sicilia 242:

“Catania è una piazza particolare, dove il tifoso è molto esigente. Vuole vedere la squadra vincere in qualsiasi categoria. C’è una pressione che il giocatore e la società sentono. La differenza tra l’anno scorso e quest’anno è che a gennaio 2024 c’è stata una rivoluzione, a differenza di adesso in cui si è puntato su un allenatore che è sempre stato un vincente, fermo restando che avrà fatto anche lui i suoi errori, come tutti. Il Catania punta su un organico che va aggiustato. Inizialmente mancava l’attaccante che facesse tanti gol prima che venisse fuori Inglese, c’è stato il problema del portiere e dell’ossatura centrale, ma ci si è affidati ad un programma, un progetto che stanno portando avanti. L’anno scorso la società ha cambiato tutto a gennaio, errore non ripetuto adesso. La società pecca d’inesperienza, è giovane, non ha mai gestito un club come il Catania in queste categorie”.

“Il campionato di Serie C è notoriamente il più difficile, il girone C in particolare, giocando su campi molto difficili. Il Catania ha sicuramente un organico più forte di tante altre squadre, penso che sia in grado di rimontare qualche posizione e posizionarsi bene nei playoff. Il Catania ha perso tanti punti per strada. Penso anche ai rigori sbagliati, 4-5 punti in più avrebbe potuto incamerarli. Io nel Catania non ho mai riscontrato un calo di tensione, piuttosto un calo fisico sparendo dal rettangolo verde a partire dal 70′. E qua le ragioni possono essere tante. Campo d’allenamento? Il Catania ha lavorato al Cibalino, non so quante decine di infortuni muscolari ha riportato la squadra di Toscano. Le concause possono essere tante”.

“Frisenna secondo me è un buon giocatore, può dare tanto al Catania. Con lui ha un elemento in più la squadra, la catanesità, la garra che mi auguro tiri fuori in campo. Possiede corsa e palleggio, caratteristiche servivano al Catania in mezzo al campo. Quello che è mancato con Sturaro speriamo di trovarlo in Frisenna. Relativamente al reparto offensivo è arrivato Dalmonte ma non basta. Secondo me entro la chiusura del mercato servirebbe ancora un attaccante perchè non possiamo pensare che Inglese debba giocare tutte le partite. Montalto non dimostra al momento di essere un alter ego di Inglese. Un centravanti di ruolo secondo me il Catania lo deve prelevare”.

