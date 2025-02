EX ROSSAZZURRI: Latina, Rapisarda subito protagonista con assist vincente

Ha lasciato Catania a poche ore dalla chiusura ufficiale della sessione invernale del calciomercato, risolvendo consensualmente il contratto che lo legava al club etneo per poi accasarsi a Latina. Francesco Rapisarda, fuori lista in rossazzurro per mesi, è sceso in campo subito con i pontini dall’inizio e, dopo appena 3 minuti di gara, ha partecipato all’azione del gol dell’1-0 di Mastroianni con un assist decisivo ai fini della vittoria casalinga al cospetto della Cavese. Schierato sull’out destro nel 3-4-1-2 dal tecnico Boscaglia, Rapisarda ha fornito un contributo molto utile alla causa. “Innesto importante che aggiunge esperienza al gruppo”, così Boscaglia ha commentato l’acquisto del calciatore catanese classe 1992.

