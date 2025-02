EX ROSSAZZURRI – Lucarelli, l’agente: “Resta un tesserato del Catania, ha grande voglia di tornare in sella”

Un paio di settimane fa circolava la voce di una possibile ripartenza dal Cosenza per Cristiano Lucarelli, allenatore ancora sotto contratto con il Catania. L’operazione però non si è concretizzata e Lucarelli attende il momento giusto per tornare in pista. Ne ha parlato l’agente del tecnico livornese, Michele Puglisi, ai microfoni di TuttoMercatoWeb:

“Cosenza? C’è stato un contatto con la società e da parte nostra abbiamo dato la disponibilità a parlare. La cosa però si è fermata lì e l’operazione non è andata avanti. Cristiano resta un tesserato del Catania, club con cui non è stata fatta la risoluzione. Il mister ha grande voglia di tornare in sella ed è prontissimo per farlo. Valuteremo le opportunità che si presenteranno, pur con la consapevolezza che questo non è un periodo particolarmente favorevole essendo i campionati già molto avanti. Ma l’intento di Cristiano è quello di tornare a fare il suo lavoro quanto prima”.

