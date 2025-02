EX ROSSAZZURRI: primo gol stagionale di Carpani con la maglia dell’Ascoli

Settimana scorsa era sceso in campo subito dal 1′ con la maglia dell’Ascoli, dopo l’ultimo gol messo a segno indossando la casacca rossazzurra a Picerno. Il centrocampista Gianluca Carpani ha fatto un esordio amaro in bianconero sul campo della Lucchese. Ieri, invece, alla prima stagionale tra le mura amiche, ha contribuito alla preziosa vittoria dell’Ascoli al cospetto del Carpi per 2-1.

Suo il gol decisivo nell’economia di una gara che rilancia gli ascolani nella corsa ai playoff del girone B di Serie C. Carpani, impiegato da mezzala nel 4-3-3 del nuovo allenatore Mirko Cudini, ha commentato così il risultato: “Non vedevo l’ora di tornare a giocare al ‘Del Duca’ dopo sette anni dall’ultima volta. Sono contentissimo per il gol, ma più per la vittoria di cui avevamo bisogno. E’ un punto di partenza, dobbiamo dare continuità a questa prestazione e dobbiamo seguire il mister, alla fine i risultati arriveranno, questa partita potrà darci una grande spinta”.

