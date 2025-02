EX ROSSAZZURRI: Semenzato riparte da una squadra siciliana dopo il rimpianto dell’esperienza di Catania

38 anni compiuti a gennaio e recentissimo ritorno in Sicilia per Daniel Semenzato, direzione Licata, esordendo in un pomeriggio da dimenticare vista la sconfitta casalinga riportata contro la Reggina nel match valido per la 24a Giornata del campionato di Serie D.

Il laterale destro veneto aveva già calcato i campi della massima serie dilettantistica nella stagione 2023/24, tra le fila della Luparense, dopo essere cresciuto nelle giovanili dell’Inter ed avere vestito le maglie di Montichiari, Portogruaro, Venezia, Frosinone, Cittadella, Como, Cremonese, Lecce, Treviso, Bassano, Pordenone, Catania, Bari e Viterbese. Una carriera con più di 300 apparizioni in Serie C (Supercoppa, playoff, playout e Coppa Italia comprese) e una quarantina nel torneo cadetto.

27, per lui, le presenze con la maglia del Catania nell’annata 2017/18 condite da 2 assist. Ricordiamo quando il procuratore del ragazzo tornò qualche anno fa sulla sua esperienza ai piedi dell’Etna, parlando di rimpianti in rossazzurro: “Il rimpianto tuttora ce l’ha. Il Catania aveva fatto bene a puntare su di lui, poi le annate sono strane. L’anno prima di Catania ha perso una semifinale Play Off discutibile col Parma dopo una stagione stratosferica. In Sicilia con Lucarelli, la squadra era arrivata secondo me a corto di energia agli spareggi. L’anno dopo Semenzato ha vinto il campionato e, successivamente, ha giocato una ventina di partite in B. Catania è stata una delle piazze più importanti in assoluto della carriera. Chiaramente il pubblico è esigente, quando non arrivava la prestazione o il risultato Semenzato ha pagato l’aumento di tensione. Poi l’allenatore ha iniziato a fare un ampio turnover”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***