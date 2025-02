EX ROSSAZZURRI: Zanellato, gol vittoria all’esordio con la maglia del Lecco

Un gol atteso dal lontano 26 febbraio 2024. Allora militava nel Crotone. Praticamente a secco di reti da un anno, il centrocampista Niccolò Zanellato. Ritorno al gol arrivato all’esordio con la maglia del Lecco, club che nella sessione invernale del calciomercato lo ha prelevato a titolo definitivo dal Catania, dove era fuori lista nei mesi scorsi non rientrando nei piani tecnici rossazzurri.

Realizzazione importante, quella del giocatore milanese classe 1998 che ha permesso ai lombardi di piegare la resistenza della Pro Patria entrando nel tabellino dei marcatori allo scoccare del quinto minuto di recupero nella ripresa per il definitivo 2-1 al “Rigamonti-Ceppi”. Prima di lui era andato a segno al 92′, tra le fila del Lecco, un altro ex Catania: l’attaccante croato Leon Sipos, autore della decima marcatura stagionale in bluceleste.

