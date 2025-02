EX ROSSAZZURRI – Zanellato: “Sono molto felice, mi mancava il campo”

Nel precedente turno di campionato Niccolò Zanellato ha ritrovato la via della rete. Lo ha fatto all’esordio con la maglia del Lecco, nei minuti finali del confronto con la Pro Patria. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. Il centrocampista che il Catania ha ceduto a titolo definitivo al club lombardo, dopo essere stato per mesi fuori dal progetto tecnico, ha commentato così il gol decisivo per la conquista dei tre punti della nuova squadra in cui milita:

“Di solito queste cose succedono agli altri e sembra difficile che possa accadere a te, io invece ci ho creduto e sono contento sia successo. Mi ero messo in posizione su un paio di traversoni affinchè potesse arrivare la palla. Al terzo tentativo mi sono allungato, ho preso il pallone al volo d’esterno e mi è andata bene. Qui mi ha aiutato anche l’esperienza acquisita in certi campionati. Paradossalmente a volte è più difficile giocare in C che in Serie A o B. Io sono un calciatore tecnico, a cui piace giocare la palla ma in questa categoria devo sapermi adattare. Era un lungo periodo che non giocavo e mi è mancato molto il campo, ma mi sono sempre allenato sia a Catania che quando sono arrivato qua per vivere questi momenti, sono molto felice”.

