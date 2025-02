FEBBRAIO ROSSAZZURRO: non si scende dall’altalena, ad Altamura ultimo impegno del mese

Un’altalena continua. Questo Catania proprio non riesce ad inanellare una serie di vittorie consecutive in campionato. Soltanto due volte i rossazzurri di Toscano ci sono riusciti, non andando comunque oltre i due/tre successi di fila: tra il 2 ed il 7 settembre (1-0 al Benevento e 1-3 contro la Juventus Next Gen); tra il 29 settembre ed il 12 ottobre (1-0 contro il Monopoli, 1-3 in Campania al cospetto della Casertana, 2-0 inflitto al Team Altamura). Per il resto, sempre e solo alternanza di pareggi, sconfitte e vittorie.

La classifica rispecchia l’andamento deficitario di un Catania che anche questo mese non è riuscito a trovare la continuità necessaria per dare un indirizzo diverso alla stagione. Febbraio è stato inaugurato con il ko di Cerignola per 2-0, l’acuto per certi versi inaspettato di Monopoli (1-2), per poi deludere nuovamente le attese rimediando uno stentatissimo pareggio in casa contro la Casertana. Domenica gli etnei renderanno visita al Team Altamura, archiviando un altro mese altalenante in termini di prestazioni e risultati.

