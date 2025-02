FUORI LISTA: Monaco, ultimi mesi di contratto con il Catania

Tra i calciatori fuori dalla lista di calciatori professionisti da luglio è rimasto solamente Salvatore Monaco. Il difensore classe 1992, che nella passata stagione ha totalizzato 21 presenze condite da un assist e un gol, determinante perchè permise al Catania di tenere aperta la finale di ritorno di Coppa Italia Serie C contro il Padova.

In questa stagione non ha mai preso parte al progetto di Mimmo Toscano. Anche al termine della sessione invernale del calciomercato non si è trovata la soluzione adeguata per l’ex Perugia. L’ACR Messina ha insistito, scontrandosi però con il “no” secco di Monaco che non avrebbe mai accettato il trasferimento per un discorso legato alla rivalità sportiva tra le tifoserie, essendo molto legato ai colori rossazzurri dopo avere anche vissuto da ragazzino alle pendici dell’Etna fino a comprare casa a Catania.

Altri club di terza serie hanno sondato il terreno ma non si sono creati i presupposti affinchè potesse concretizzarsi il trasferimento altrove di Monaco, che dunque resta vincolato al Catania fino al 30 giugno. Ultimi mesi da calciatore rossazzurro per lui, che non gioca una gara ufficiale dal 3 agosto 2024, la sconfitta per 2-1 in Coppa Italia Frecciarossa maturata a Chiavari contro la Carrarese.

