GIOVANILI CATANIA: Primavera, sconfitta di misura a Catanzaro

Al termine della gara valevole per la sesta giornata del girone di ritorno nel girone B del campionato Primavera 3, il Catanzaro capolista s’impone per 1-0 sull’under 19 rossazzurra, in inferiorità numerica dal 26° del primo tempo a causa dell’espulsione di Forti per somma di ammonizioni. In avvio di ripresa, Arditi ha firmato il gol decisivo; pur mantenendo ordine e compattezza fino al termine, i ragazzi allenati da Marco Biagianti non sono riusciti a trovare la via della rete. Per Privitera e compagni, attualmente al terzo posto in classifica, prossimo turno sul campo del Foggia, sabato 1° marzo.

Campionato “Primavera 3 – Dante Berretti” 2024/2025 – Girone B, diciassettesima giornata – Sabato 22 febbraio 2025, stadio “Curto” – Catanzaro

Catanzaro-Catania 1-0

Rete: st 1° Arditi.

Catanzaro: 1 Maravigna; 2 Villari (VK), 3 Paura (K), 4 La Fauci (1°st 18 Oliviero), 5 Curulla, 6 Tassoni, 7 Gattor, 8 Panuccio, 9 Arditi (37°st 24 Magnati), 10 Muratore (37°st 20 Simeone), 11 Rafele (18°st 26 Pierluigi). A disposizione: 12 Madia; 13 Coriano, 14 Ostili, 15 Dimitri, 16 Lobello, 17 Federico, 19 Ricca, 21 Lucito, 22 Megna, 23 Popescu, 25 Florio. Allenatore: Costantino.

Catania: 1 Butano; 2 Bierstekers (13°st 13 Sechi), 3 Bonaccorso (23°st 20 Giardina), 4 Forti, 5 Doni, 6 Nania (23°st 14 Ursino), 7 Privitera (K), 8 Maugeri (13°st 17 Mannino), 9 Manganaro (36°pt 16 Parco), 10 Coriolano (VK), 11 D’Emilio. A disposizione: 12 Torrisi; 15 Rizzotti, 18 Mannino, 19 Nastasi, 21 Pelleriti, 22 Fascetta, 23 Ortoli. Allenatore: Biagianti.

Tempi di recupero: pt 1’; st 4’.

Ammoniti: Rafele, Muratore (CZ); Forti, D’Emilio, Privitera (CT).

Espulso Forti al 26°pt per somma di ammonizioni.

Arbitro: Antonio Fiore (Reggio Calabria).

Assistenti: Matteo Ventre (Rossano) e Fouad El Gorch (Rossano).

