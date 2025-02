GIOVANILI CATANIA: Primavera vittoriosa col Potenza, esordio di un olandese classe 2007

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

L’under 19 rossazzurra torna al successo piegando per 2-0 il Potenza e si riporta a due lunghezze dal secondo posto, occupato dalla stessa formazione lucana e dal Gubbio. Coronando un’ottima prestazione, i ragazzi allenati da Marco Biagianti si sono imposti con un gol per tempo: nella frazione iniziale, acuto di Federico D’Emilio, a segno per la quinta gara consecutiva e a quota 12 in questo campionato; nella ripresa, capitan Lorenzo Privitera firma la sua settima rete stagionale. Esordio con la maglia del Catania per l’esterno destro olandese Dinay Bierstekers, classe 2007, proveniente dal Como. Dopo la sosta, in programma sabato 22 febbraio l’impegno sul campo del Catanzaro primo in classifica.

Campionato “Primavera 3 – Dante Berretti” 2024/2025 – Girone B, sedicesima giornata

Sabato 8 febbraio 2025, Campo Sportivo di Nesima

Catania-Potenza 2-0

Reti: pt 34° D’Emilio; st 23° Privitera.

Catania: 1 Torrisi; 2 Bierstekers, 3 Bonaccorso, 4 Maugeri (36°st 15 Ortoli), 5 Ursino, 6 Nania, 7 Privitera (K), 8 Giardina (13°st 16 Fascetta), 9 Manganaro (36°st 17 Mannino), 10 Coriolano (VK) (5°pt 14 Parco), 11 D’Emilio. A disposizione: 12 D’Agata; 13 Ciniero, 18 Pelleriti, 19 Nastasi, 20 Alessi. Allenatore: Biagianti.

Potenza: 1 Verardi; 2 Scognamiglio (VK), 3 De Falco (K) (38°st 17 Garofalo), 4 Gorga (1°st 16 Gandelma), 5 Martoccia, 6 Gorrasi, 7 Petti, 8 Mazzocchi (24°st 14 Gabriele), 9 Ragone, 10 Ponziglione (24°st 19 Volpe), 11 Paolino. A disposizione: 12 Guam; 13 Iavarone, 15 Santonastaso, 18 Fumo, 20 Martonaro, 21 Ernesto. Allenatore: Tramutola.

Tempi di recupero: pt 2’; st 6’.

Ammoniti: Manganaro (C); De Falco (P).

Espulso Scognamiglio (P) al 23°st.

Arbitro: Marco Di Bella (Acireale).

Assistenti: Elena Sedda (Catania) e Alassane Pirrone Barry (Catania).

