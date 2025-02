GIUDICE SPORTIVO: confermato il turno di squalifica a Toscano

Domenico Toscano salterà Catania-Casertana. Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, conferma il turno di squalifica inflitto all’allenatore rossazzurro, espulso domenica nei minuti finali del vittorioso match di Monopoli “per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, usciva dall’area tecnica e protestava platealmente nei loro confronti, proferendo nei loro confronti frasi irrispettose per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale)”. Per il resto non ci sono altri squalificati tra le fila etnee, conferme sui due diffidati e che in sei entreranno in regime di diffida al prossimo giallo.

