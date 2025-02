GOL ROSSAZZURRI: Inglese migliore marcatore della gestione Pelligra

Con il gol messo a segno domenica scorsa contro la Casertana, Roberto Inglese ha raggiunto quota 12 centri in campionato. Purtroppo per il Catania la perfetta esecuzione del calcio di rigore nel primo tempo non è valsa la conquista di tre punti che sarebbero stati preziosi, gettando alle ortiche l’ennesima occasione. L’attaccante classe 1991 rappresenta, fino a questo momento, una delle poche note liete della stagione.

Considerando le ultime tre annate, da quando cioè il Gruppo Pelligra è al timone del Catania, Inglese è il migliore marcatore rossazzurro. Ed il campionato non è finito, l’ex centravanti del Chievo potrà ancora incrementare il bottino di reti da qui in avanti. Dopo Inglese, ad oggi i marcatori più profilici delle ultime stagioni tra le fila del Catania sono Samuel Di Carmine, Manuel Sarao, Marco Palermo, Andrea Russotto, Jefferson, Pietro Cianci e Giuseppe De Luca.

Di Carmine ha archiviato l’esperienza sotto l’Etna siglando 10 gol l’anno scorso. Uno in meno, in Serie D, Sarao. Palermo, Russotto e Jefferson firmarono invece 8 gol a testa, sempre nel 2022/23. De Luca 7, anch’egli in D, sette sigilli pure per Cianci ma in questo caso nel giro di pochi mesi e nel campionato di Serie C 2023/24.

