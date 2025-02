GRAMMATICA (D.S. Team Altamura): “Catania grande delusione del campionato ma con disavventure clamorose. Pronostico per domenica? Segno 1”

Il Direttore Sportivo del Team Altamura Andrea Grammatica, ospite della trasmissione ‘A sud della C’ a cura di Mitico Channel, tra i vari temi analizzati parla delle squadre che hanno principalmente deluso le attese nel girone C di Serie C:

“E’ il primo anno che faccio questo girone. Sapevo fosse complicato, è livellato verso l’alto rispetto agli altri due. C’è qualche formazione attardata, penso al Catania e al Trapani per investimenti fatti, dal Crotone mi aspettavo qualcosina in più perchè a mio parere è la squadra più forte del campionato ma i risultati in alcune partite non gli hanno dato ragione. Se non ci fossero le penalizzazioni, la differenza tra il decimo posto e la quintultima posizione sarebbe veramente assottigliata, come classifica e valori di squadra”.

“La più grande delusione? D’istinto direi il Catania, ma ha avuto delle disavventure clamorose, innanzitutto le condizioni di salute di Faggiano che anche a livello di personalità e gestione può fare la differenza in questa categoria, poi le problematiche riscontrate con la fideiussione, il problema dei giocatori fuori lista. Cito anche il Trapani e il Foggia tra le squadre che hanno deluso principalmente le aspettative”.

In chiusura di collegamento, al dirigente biancorosso è stato chiesto inoltre di pronosticare l’esito “1 X 2” delle partita in programma per la 28a Giornata di campionato. A proposito del confronto di domenica pomeriggio dell’Altamura con il Catania, Grammatica pronostica il segno “1”, dunque la vittoria della squadra pugliese. Spetta al Catania provare a smentire sul campo.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***