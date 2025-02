GRELLA a Globus Tv: “Troppi infortuni? Il tempo di pazientare è finito”

Le parole del vice presidente del Catania Vincenzo Grella ai microfoni di Globus Television in merito all’emergenza infermeria che attanaglia da mesi i rossazzurri:

“Purtroppo quando si gioca a calcio ci si può anche fare male. Gli infortuni sono sempre esistiti nel calcio, in questa stagione però purtroppo ne stiamo vedendo troppi. Dobbiamo trovare una soluzione molto veloce perchè sia io che il presidente Pelligra siamo molto arrabbiati in questo momento. Spendere così tanti soldi e non avere la squadra a disposizione non è più accettabile, chi si occupa di certi aspetti deve assumersi la responsabilità e trovare una soluzione perchè noi non abbiamo più tempo nè pazienza. Il tempo di dare tempo è finito. O trovano una soluzione o trovo qualcun altro che la trovi per loro”.

