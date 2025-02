IERARDI: gol e prestazione valgono l’inserimento nella Top 11 di TuttoC

“Gran prova del centrale rossazzurro, non solo nel suo ruolo, ma anche e soprattutto per il gol che vale tre punti”. E’ quanto si legge su Mario Ierardi nel portale TuttoC.com, che stila la consueta Top 11 settimanale del campionato di Serie C, in questo caso relativamente al girone C. Premiate, dunque, la prestazione e l’importanza della rete di Ierardi a Monopoli. Dando un pò più di fiducia ed entusiasmo alla squadra di mister Toscano, andata ad imporsi sul campo dell’ex capolista del raggruppamento meridionale.

Ierardi, per il quale si sono registrate a gennaio alcune voci di mercato che lo indicavano tra i possibili partenti, è tornato in campo dal 1′ garantendo solidità al reparto arretrato, dando una risposta importante anche sul piano caratteriale ed in termini di personalità. Secondo gol stagionale per lui e l’auspicio che riesca a dare da qui alla fine un contributo prezioso alla causa rossazzurra.

