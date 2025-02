IL CATANIA SORPRENDE LA CAPOLISTA: colpo da tre punti a Monopoli

>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<

Reazione d’orgoglio del Catania, vittorioso al cospetto del Monopoli. I biancoverdi avevano la possibilità di consolidare il primo posto e allungare sulle dirette rivali Avellino e Benevento, invece si fanno sorprendere tra le mura amiche dai rossazzurri, che firmano l’impresa riportandosi in vantaggio nei minuti finali per il definitivo 1-2 al “Veneziani”. Vittoria nonostante le numerose defezioni, ottenuta con cuore e carattere. Come aveva chiesto Toscano in settimana.

PRIMO TEMPO – Scelte di formazione quasi obbligate. Ierardi e Allegretto schierati in difesa dal 1′, in campo dall’inizio anche il neo acquisto De Paoli in avanti, con Raimo inizialmente preferito ad Anastasio sulla corsia di sinistra. Jimenez mezzala/trequartista. Pronti, via e gli etnei la sbloccano: erroraccio in fase difensiva del Monopoli (grave ingenuità dell’ex Greco) che permette a De Paoli di involarsi nell’area biancoverde e battere Vitale con un beffardo diagonale. Gol dell’ex siglato dall’attaccante, all’esordio in rossazzurro. Insiste il Catania con la gran botta di Di Tacchio al 14′, conclusione al volo e palla di pochissimo a lato.

Con il passare dei minuti i padroni di casa crescono sul piano del possesso palla sfornando un numero sempre più elevato di cross, ma il Catania si difende con ordine concedendo poco alla formazione pugliese. Prima dell’intervallo si segnala una pregevole azione personale di Inglese che effettua uno stop incredibile, poi si accentra portandosi dietro 3-4 avversari per poi calciare da fuori area, palla alta.

SECONDO TEMPO – Il Monopoli approccia in modo diverso, aumentando il coefficiente di pericolosità in avanti con gli inserimenti di Bruschi e Falzerano, inoltre Colombo mette dentro De Risio per alzare la qualità in mezzo al campo. Cambi che sembrano sortire gli effetti sperati dal Gabbiano, che al minuto 52 perviene al pareggio: azione sulla sinistra di Bruschi il quale va al cross con palla che finisce sul palo, poi Grandolfo a porta vuota mette dentro. Chiara disattenzione difensiva del Catania in questo caso, a cominciare da Dini che non legge con la necessaria attenzione il cross.

Subentra la paura di perdere per i rossazzurri, adesso. Spinge il Monopoli alla ricerca del sorpasso. Dini non si fa trovare impreparato quando Falzerano, su cross di Pace, si fa trovare pronto alla deviazione in area ma l’estremo difensore ospite blocca. Gran tiro di Pace al 73′, Dini respinge in corner. Catania che fatica ad uscire dalla propria metà campo e sembra accusare il colpo. Sembra, appunto. Perchè il neo entrato Corallo (fuori De Paoli per qualche fastidio al flessore) dà brio alla manovra d’attacco.

Nel finale la squadra di Toscano alleggerisce la pressione e, al tempo stesso, prova a far male alla difesa biancoverde, con il Monopoli che si scopre dietro nel tentativo di vincere la gara. Inglese e Corallo vanno vicini al bis: incornata debole del primo su cross dalla sinistra (blocca il portiere) al 82′, poco dopo inserimento in area di Corallo che lascia sul posto il direttore marcatore e si fa respingere il tiro da Vitale.

Il gol rossazzurro però è maturo, arriva 3′ più tardi: angolo di Anastasio, sfera sulla testa di Ierardi che insacca. Nel finale un pò di nervosismo, ne fanno le spese De Risio e mister Toscano, espulsi. Monopoli interamente riversato in avanti ma il Catania stringe i denti fino allo scadere dei 5′ di recupero. Battuta d’arresto biancoverde, successo che dà ossigeno all’undici di Toscano dopo una settimana ricca di polemiche.

