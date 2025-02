INFERMERIA: il Catania recupera puntualmente qualche pezzo e ne perde altri. La situazione

Di Tacchio, Allegretto, Guglielmotti, Inglese, Anastasio, Bethers, Dalmonte, Di Gennaro, Lunetta, Sturaro. Impressionante il numero di calciatori rossazzurri che comprende sicuri assenti e un paio di elementi che potrebbero avere qualche chance di recupero in vista del confronto casalingo con il Foggia. Finora si conferma in casa Catania il trend che vede recuperare qualche pedina per poi, puntualmente, perderne altre.

Una decina di assenze a partita, questo è lo scenario a cui si assiste da tempo con mister Toscano che deve spesso adattare uomini in più zone del campo. L’allenatore calabrese disse venerdì scorso in sala stampa di sperare che, a metà settimana, Di Gennaro, Lunetta e Dalmonte venissero riaggregati al gruppo. Nel frattempo bisogna valutare le condizioni di altri giocatori.

Vedi Inglese, rimasto in panchina domenica a seguito di un’infiammazione tendinea, Guglielmotti, costretto ad abbandonare claudicante il terreno di gioco nel corso della ripresa al “Tonino D’Angelo”, Di Tacchio (riacutizzazione del problema al costato emerso durante la gara con la Casertana) e Allegretto. A questi si aggiungono le assenze per squalifica di Ierardi e Stoppa, rendendo il quadro ancora più pesante. Tante, troppe e sempre più numerose defezioni per la squadra rossazzurra determinando una situazione di emergenza continua.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook**