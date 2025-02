INFERMERIA: Toscano recupererà qualche pedina in vista di Altamura?

Dieci indisponibili a Monopoli, sette per la gara disputata con la Casertana (due rientri dalla squalifica e quello di Farroni). Domenica pomeriggio, in occasione della trasferta di Altamura, mister Toscano potrebbe recuperare qualche pedina. Alla vigilia del precedente confronto con la Casertana, l’allenatore rossazzurro aveva preannunciato la possibilità che Di Gennaro, Stoppa, Montalto e Lunetta sostenessero questa settimana i primi test con la squadra. Possibile che almeno alcuni dei giocatori citati possano essere inseriti nell’elenco dei convocati per il match in terra pugliese. Da valutare le condizioni di Anastasio, che ha saltato l’ultima gara a seguito di un fastidio all’adduttore accusato in sede di rifinitura.

