LA SICILIA: “Catania, cos’è cambiato nell’ultimo periodo. Prevendita, fino a sabato pomeriggio più di 1.500 biglietti staccati”

Mister Toscano ha sottolineato prima della gara con la Casertana l’importanza di certificare il cambiamento evidenziato nell’ultimo periodo. Ma cos’è cambiato? Il quotidiano La Sicilia, nell’articolo a firma di Giovanni Finocchiaro, riporta quanto segue: “Qualche calciatore, come conferma Toscano, gestito in modo diverso, la sede degli allenamenti che si è spostata a Misterbianco anche se il Cibalino viene utilizzato un paio di volte a settimana quando il Catania deve giocare sui campi in erba naturale, la fine del mercato, il recupero di qualche acciaccato, la media età dell’organico che s’è abbassata. E anche qualche variazione tattica con il centrocampo che copre maggiormente viste le caratteristiche di Di Tacchio e De Rose”.

In vista di Catania-Casertana, prosegue la prevendita dei tagliandi dopo “i 1.520 biglietti che erano stati staccati al dettaglio fino a ieri pomeriggio. Si va verso le 15mila presenze (includendo gli abbonati), meno rispetto alle 18mila d’avvio stagione, ma è questione di fiducia, di risultati da conquistare, di mosse del club che ha ribadito di voler investire anche in futuro su Catania”, si legge.

