LA SICILIA: “Catania, più facile è il calendario più complicato diventa il cammino. A parte Inglese, chi è il leader di questa squadra?”

“C’è un grande caos attorno a risultati, presente e soprattutto futuro del Catania. Ognuno dice e scrive la propria verità, tutti vorrebbero che le proprie convinzioni diventassero editoriali sul giornale o temi da trasmissioni tv”. La verità è che la squadra “continua a fluttuare tra la zona playoff e una classifica anonima”, riporta La Sicilia.

“Più facile è il calendario, più complicato diventa il cammino di un gruppo che ha perso punti contro club alla portata: Latina, Messina, Turris, Cavese, Casertana. Che significa? Al netto di infortuni, episodi, sfortuna, occasioni create vuol dire che questo gruppo pecca di personalità”, si legge. “A parte Inglese che fa storia a sè al di là dei gol, chi è il leader di questa squadra? Chi si prende carico delle situazioni difficili quando il risultato è in bilico o se si deve rimontare? Nessuno. Poi se non è una gara tattica per Jimenez – come nel caso di Catania-Casertana – e il talentino non s’accende sono guai per il settore avanzato”.

