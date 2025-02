LA SICILIA: “Catania, sono rinate le polemiche. Toscano traccia la strada per ripartire”

“Meno lanci lunghi e maggiore lucidità. Mimmo Toscano traccia la strada di una nuova rincorsa che dovrà partire da Altamura”, riporta La Sicilia. “Il Catania andrà ancora in trasferta per ritrovare un successo come quello ottenuto a Monopoli. Il pari interno con la Casertana ha generato malcontento, sono rinate polemiche (o meglio, non sono mai sparite) contro tutto e tutti”, si legge.

“La squadra non rende, i dirigenti hanno sbagliato ogni mossa, il presidente è stato anche contestato durante l’ultimo confronto al Massimino. Poi ogni parola che viene aggiunta viene considerata un pretesto per sviare: come per esempio l’interesse per Torre del Grifo. Ma in realtà le critiche erano state giustamente sottolineate nei due giorni precedenti: si può ribadire lo stesso discorso per una settimana intera? Le responsabilità del gruppo – inteso nella propria interezza – sono state già ampiamente attribuite. Domenica però si gioca e a sentire le parole del tecnico rossazzurro c’è da sperare in un riscatto immediato”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***