LA SICILIA: “Colpaccio in casa della capolista. Lotta, sofferenza e vittoria”

“Una vittoria (importante per tanti punti di vista) non guarisce i problemi generali di una condotta che resta da esaminare. Ma in una domenica in cui il Catania, contro ogni pronostico, viola il campo della capolista Monopoli come si può da un lato non esaltare le doti di una squadra che ha sofferto, lottato, amministrato le difficoltà con estrema lucidità e ha piazzato un acuto di non poco conto? Dall’altro ci si chiede perchè non è successo in gare precedenti?”, riporta La Sicilia.

“I tre punti in Puglia pesano perchè ottenuti contro una delle due battistrada, perchè fuori casa questa squadra non vinceva dall’8 dicembre quando il Catania si impose contro un Taranto dimesso e rassegnato. Arriva in un pomeriggio in cui Toscano ha schierato undici titolari con qualche giocatore adattato (Raimo a sinistra) e aveva in panca solo sei giocatori di movimento, compresi Luperini e Celli che in questa stagione avevano giocato davvero poco, specie il secondo”, si legge.

