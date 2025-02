LA SICILIA: “Corallo prezioso. Certi ragazzi del vivaio possono dare più di tanti veterani”

Il quotidiano La Sicilia sottolinea doverosamente l’efficacia dell’ingresso di Clarence Corallo nel secondo tempo della gara vinta a Monopoli. Il ragazzo aveva esordito in campionato sul terreno di gioco dell’Audace Cerignola, inviando già in quella occasione dei segnali incoraggianti malgrado abbia fatto il suo ingresso in campo in inferiorità numerica.

A Monopoli, nuova chance in cui Corallo si è messo in evidenza vivacizzando la manovra offensiva. Il ragazzo classe 2005 si è rivelato “prezioso”. Clarence ha avuto anche un’occasione d’oro per andare in gol nel secondo tempo, con una “conclusione dalla sinistra deviata abilmente dal portiere”. A conferma di come “certi ragazzi del vivaio possono dare più di tanti veterani. Onore a Biagianti e Calvaruso che in Primavera stanno portando avanti un lavoro anche funzionale a quello della prima squadra”, si legge.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***