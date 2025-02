LA SICILIA: “Critiche aumentate a dismisura. Pelligra ribadisce la voglia di investire sul calcio a Catania”

Domenica le curve e la tribuna B “hanno incitato ed espresso il proprio malcontento in modo civile a fine gara. Era successo in altre occasioni e si è ripetuto domenica. I fatti accaduti in tribuna Vip nei confronti di Pelligra, apostrofato in modo pesante ma sempre verbalmente, è il ‘naturale’ risvolto di una gestione durante la quale si sono spesi tanti soldi senza ottenere risultati al di là della promozione in C e della Coppa Italia vinta l’anno passato”, riporta La Sicilia.

“Ross Pelligra continua a ribadire la voglia di investire sul calcio a Catania. E aprile dovrebbe diventare il mese in cui la liquidità che venne meno in estate potrebbe essere immessa per riorganizzare per l’ennesima volta il futuro di club e squadra. Le critiche per chi ha gestito fin qui la società in loco, ovvero Grella, sono aumentate a dismisura”, si legge. “Ma la proprietà sembra orientata a non cambiare gli uomini che sono al comando. C’è la voglia di ringiovanire l’organico per riorganizzarsi per la stagione ventura. Ma in città dopo le promesse in tanti non credo più a una parola che sia una se non fosse supportata da fatti concreti”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

