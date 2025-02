LA SICILIA – Dini: “A Catania mi sento come a casa. Restiamo uniti, possiamo ancora fare un gran finale di campionato”

Il portiere del Catania Andrea Dini concede un’intervista al quotidiano La Sicilia, ritenendo che la squadra rossazzurra abbia i mezzi per raddrizzare la stagione:

“Sono molto contento di come sono stato accolto sia dalla città che dalla squadra, non c’è cosa più bella di sentirsi subito a casa. Pian piano sto conoscendo tutti, cresce il feeling con la squadra e con i difensori. Catania non si può rifiutare. Ho saputo dell’interesse a pochi giorni dal Natale, poi sono passate diverse settimane ma è andato tutto per il meglio e ringrazio le persone che hanno fatto in modo che io sia qui. Ogni giocatore che veste questa maglia deve essere onorato e sentire una grossa responsabilità sulle spalle”.

“Di solito cerco di lavorare su me stesso, sul dettaglio, per fare in modo che ogni giorno io possa migliorare almeno dell’1%. Un portiere di riferimento? Julio Cesar. Indimenticabili le sue prestazioni nell’anno del ‘triplete’ all’Inter. Troppo infortuni? Mi è capitato altre volte una stagione così, in questi momenti è fondamentale restare uniti perchè la forza del gruppo si vede soprattutto in questi momenti. Momenti in cui si diventa più forti se si riesce a non mollare e perseguire l’obiettivo. Gli infortuni non devono essere un alibi perchè la squadra resta forte. Chi è in campo deve sopperire alle assenze”.

“Sono certo che da qui alla fine potremo acquisire la mentalità che ci permetta di fare un filotto di risultati per arrivare in gran forma al rush finale, con la giusta mentalità, lanciati verso i playoff. A quel punto sono sicuro che potremo dire la nostra e fare un gran finale. Foggia? Ogni gara in Serie C è complessa. Conta la mentalità per portare a casa i tre punti”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***