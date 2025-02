LA SICILIA – Grella: “Logo e Nesima, tempi tecnici imposti da procedure di legge. Con Toscano incontro utile. Sul calo di spettatori ed i troppi infortuni…”

Questione logo e situazione legata al percorso per arrivare all’aggiudicazione dei lavori relativi all’impianto comunale di Nesima, più le difficoltà incontrate dalla squadra come conseguenza del calo in termini di pubblico allo stadio ed il discorso relativo ai tanti infortuni. Il vice presidente del Catania Vincenzo Grella ne parla ai microfoni de La Sicilia:

“Se siamo vicini a rilevare il logo? Non dipende da noi la tempistica. Siamo pronti a rilevare, a pagare quando sarà il momento. Anche su Nesima occorrono tempi tecnici imposti da procedure di legge. Abbiamo ricevuto 13 manifestazioni di interesse per poi aggiudicare i lavori. Ne sceglieremo cinque e quindi infine arriveremo ad aggiudicare i lavori che richiederanno tre o quattro mesi di intervento. La cifra è stata stanziata e impegnata”.

“Toscano? Ci siamo incontrati anche ieri sera perchè era giusto che l’allenatore venisse a conoscenza di quello che è stato tentato sul mercato, dei rifiuti e delle difficoltà legate non certo agli investimenti che eravamo in grado di fare. E’ stato un incontro utile per tutti“.

“Calo di spettatori allo stadio? E’ legato al rendimento della squadra non all’altezza delle aspettative. Per tanti versi noi non possiamo incidere più di tanto come società ma non sono Ponzio Pilato, non mi lavo le mani. Il risultato dipende dalla capacità di tutte le persone che lavorano qui. Posso prendere i migliori calciatori al mondo e non vincere. Dobbiamo collaborare tutti”.

“Troppi infortuni? Questione legata a tanti fattori: i tempi di guarigione clinica e la determinazione del calciatore che può ridurli lavorando con abnegazione, il lavoro dei fisioterapisti, la riabilitazione e riatletizzazione, il lavoro dei preparatori e del tecnico, le gare, il vissuto del giocatore. Tutto può incidere. Se avessi pensato che era colpa del medico e dello staff non li avrei confermati”.

