LA SICILIA: “Infermeria piena, di chi sono le colpe?”

“Una carneficina”, il quotidiano La Sicilia definisce così la situazione di assoluta emergenza in casa Catania legata all’infermeria sempre piena. Ci si interroga su chi siano i colpevoli di tutto questo. Grella ha parlato di “responsabilità collettive” nel post gara.

Fatto sta che “la preparazione continua a risultare errata, il recupero dei giocatori non sortisce gli effetti sperati a meno che tutti questi calciatori non siano marci fisicamente. Facciamo un esempio? Frisenna a Messina aveva giocato 20 gare senza farsi male, saltandone una per squalifica, una perchè relegato in panca, due perchè il club lo aveva messo sul mercato decidendo di mandarlo altrove. Ieri dopo un’ora era a terra per crampi”, si legge. E’ evidente che “qualcosa non quadra, sono in arrivo provvedimenti pesanti a sentire quel che tra le righe ha affermato Grella”, riporta l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

