LA SICILIA: “Infortuni a catena, tante ‘teste’ rischiano di saltare”

“Un lungo colloquio nel post gara di Altamura con il patron Ross Pelligra ha portato il vice presidente del Catania Vincenzo Grella a convocare tutti i tesserati che ruotano attorno alla prima squadra”, riporta La Sicilia.

“Grella – furente come non mai per torti arbitrali ma anche per gli infortuni muscolari a catena che si verificano ogni settimana – vuole capire i dettagli di preparazione, gestione del recupero e collocazione in campo”, si legge. “Ha avviato colloqui con il tecnico, con il preparatore atletico, con lo staff medico, con chi si occupa del recupero degli infortunati. In una fase di grande tensione all’esterno e all’interno del club, sono tutti quanti a rischio. Tutti. E rischiano di saltare tante ‘teste’ perchè ci sono responsabilità precise che vanno individuate e mutate”, evidenzia il quotidiano.

