LA SICILIA: “Infortuni e sviste arbitrali, arriva un pareggio anonimo”

“L’analisi da fare in tutta onestà, tocca tre argomenti su cui si sono già scatenate discussioni infinite. Il pari del Catania ad Altamura è frutto di clamorosi errori di un arbitro che latita in Serie C, in linea con le abilità di chi si agita in questa categoria”, riporta La Sicilia.

“Scadenti sono le prestazioni dei calciatori, dunque anche di un Catania che subisce e non segna il gol vittoria nemmeno a porta vuota. Il pari, certo, è anche frutto delle assenze che hanno ridotto l’organico ai minimi storici di sempre visto che ieri si è fatto male anche Guglielmotti per un infortunio muscolare“. In extremis non hanno preso parte alla gara nemmeno Di Tacchio, Allegretto e Inglese. “Si va avanti con la conta dei reduci da una stagione intera”, si legge.

A proposito di errori arbitrali, all’interno del quotidiano si parla del rigore negato al Catania e dell’espulsione di Stoppa, episodi che hanno fatto andare su tutte le furie sia Toscano che Grella. Anche “la distribuzione dei cartellini lascia a desiderare perchè i rossazzurri vengono puniti subito, i padroni di casa… molto meno”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

